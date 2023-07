Segunda temporada de Heartstopper ganha trailer oficia

25/07/2023 | 17:10



Vem aí! A Netflix não está perdendo tempo quando o assunto é adaptar livros para as telinhas. E, desta vez, a plataforma de streaming está investida na segunda temporada de Heartstopper, baseada nos quadrinhos de mesmo nome. Caso você não conheça, a série de livros acompanha Nick e Charlie durante suas descobertas sexuais e com todas as dificuldades que os adolescentes sofrem.

E nesta terça-feira, dia 25, a empresa decidiu animar os fãs do seriado ao publicar o trailer oficial da segunda temporada. Nele podemos ver que o casal principal está vivendo uma vida super feliz e cheia de momentos românticos e fofos. Entretanto, a vida de qualquer adolescente não é nada fácil e eles vão precisar lidar com alguns problemas e dramas.

Mas eles não são os únicos! Tara e Darcy vão precisar enfrentar alguns desafios, e Tao e Elle começam a descobrir que a amizade que têm pode ser mais do que apenas uma parceria. E não para por aí! Enquanto todos eles, especialmente Nick e Charlie, vivem momentos de amizade e amor, um baile de formatura e uma viagem à Paris podem abalar as estruturas.