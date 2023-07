Conselho Deliberativo do Internacional aprova adesão à Liga Forte Futebol

25/07/2023 | 15:47



O Conselho Deliberativo do Internacional aprovou, em reunião realizada na segunda-feira, a adesão do clube à Liga Forte Futebol (LFF). Embora o presidente colorado Danilo Barcellos seja um dos líderes do grupo, o assunto ainda vinha sendo debatido internamente. Durante o encontro deste início de semana, os conselheiros decidiram entre as propostas da LFF, que recebeu 157 votos a favor, e da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), escolhida por 145 pessoas.

A divisão do Conselho levou membros da torcida Guarda Popular a protestarem contra os conselheiros que demonstraram apoio à Libra. O ex-presidente Marcelo Medeiros foi um dos alvos da manifestação. "A gente está vendo um grupo de pessoas que não são torcedores. Estão transformando um assunto técnico em político. A gente viu, nas redes sociais, um monte ameaças à integridade física de pessoas que estão contribuindo com o clube há 40 anos", disse Medeiros aos veículos de imprensa presentes na sede do clube.

As duas ligas têm o objetivo de tirar o Campeonato Brasileiro das mãos da CBF e o colocar sob o controle dos clubes, mas há desentendimentos, especialmente em relação à divisão de verbas e à quantia que cada equipe teria direito. A LFF defende uma equiparação imediata da distribuição, enquanto a Libra é a favor de uma adoção gradual de medidas que tragam mais equilíbrio.

Os dois grupos discordam em relação à diferença do valor recebido entre o clube de maior e o de menor receita. Para a LFF, essa disparidade seria de, no máximo, 3,5 vezes. Já a Libra trabalha com uma diferença de 3,9 vezes, que poderia chegar a um mínimo de 3,4 vezes. Diante do desacordo entre as partes, na prática, os grupos têm atuado como blocos para negociação de direitos de transmissão e não mais como mobilizadores por uma liga unificada.

Recentemente, foi criada uma nova frente, o Grupo União, formado por Botafogo, Vasco, Coritiba e Cruzeiro. Libra é composta por 16 clubes, sendo nove deles da Série A e sete da Série B. São eles: Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Guarani, Ituano , Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Vitória.

Já na Liga Forte Futebol estão 25 equipes, oito da elite do futebol brasileiro e mais 17 da segunda divisão:, Athletico-PR, América Mineiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, ABC, Atlético Goianiense, Avaí, Brusque, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Figueirense, Juventude, Londrina, Náutico, Operário-PR, Sport, Vila Nova e Tombense.