Thiago Wild perde para 'lucky loser' eslovaco e está fora do Torneio de Hamburgo

25/07/2023 | 15:24



Thiago Wild está eliminado do ATP 500 de Hamburgo. O tenista brasileiro, que vinha de vitória contra Thiago Monteiro no qualifying, caiu para o "lucky loser" eslovaco Jozef Kovalik por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em sua estreia pela chave principal. Também nesta terça-feira, o alemão Alexander Zverev bateu o também eslovaco Alex Molcan por 2 sets a 0.

Número 172 no ranking, Kovalik substituiu o tenista peruano Juan Pablo Varillas, que desistiu do torneio antes da estreia. Em quadra, o eslovaco de 30 anos fez um primeiro set equilibrado com Wild, chegou a abrir vantagem com uma quebra, mas perdeu três set points e a primeira parcial foi decidida no tie-break. O brasileiro teve a vantagem para fechar, mas sucumbiu diante de um rival experiente.

O europeu foi dominante no segundo set e administrou sua vantagem depois de quebrar o saque do brasileiro. Abatido, Thiago Wild não teve nenhum break point a seu favor e foi presa fácil na segunda parcial. Com a vitória, Jozef Kovalik irá enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, atual campeão do torneio, que venceu o sueco Elias Ymer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Mesmo com a derrota em Hamburgo, Wild voltará a ser número 1 do Brasil no ranking ATP. Isso porque venceu o também brasileiro Thiago Monteiro no qualifying e somou pontos importantes para subir na classificação.

Também nas quadras de saibro da Alemanha, Alexander Zverev foi dominante do início ao fim e venceu o eslovaco Alex Molcan por 2 sets a 0 em apenas 63 minutos, com parciais de 6/0 e 6/3. Atual número 19 do mundo, o tenista alemão terá pela frente o compatriota Maximilian Marterer, número 144 do ranking.

IGA SWIATEK

Jogando com o apoio da sua torcida, a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, estreou com vitória no WTA 250 de Varsóvia. A tenista bateu a usbeque Nigina Abduraimova por 2 sets a 0 na quadra de piso duro, com parciais de 6/4 e 6/3. Com 22 anos, ela irá enfrentar a norte-americana Claire Liu em busca do título dentro de casa.