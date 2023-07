Bronny James, filho de Lebron James, sofre parada cardíaca durante treino de basquete

25/07/2023 | 15:10



O filho de 18 anos de idade da estrela da NBA, LeBron James, Bronny, desmaiou e sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete na Universidade do Sul da Califórnia, conforme confirmado por sua família, na última segunda-feira, dia 25. De acordo com o DailyMail, o jogador foi levado às pressas para o hospital após o incidente durante uma sessão de treinamento no Galen Center da USC.

Ele está agora em condição estável e foi liberado da terapia intensiva. Um porta-voz da família James disse:

Na segunda-feira, dia 25, durante um treino, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospital. Ele está agora em condição estável e não está mais na UTI. Pedimos respeito e privacidade para a família James e iremos atualizar a imprensa quando houver mais informações.

LeBron e Savannah agradececem publicamente à equipe médica e atlética da universidade pelo trabalho incrível e dedicação à segurança de seus atletas. A estrela do Buffalo Bills, Damar Hamlin, manifestou seu apoio ao jovem e à família após o incidente. Visto que o mesmo já havia passado por trauma parecido há alguns meses.

O jogador de segurança da NFL se recuperou e se comprometeu a estar presente para apoiar a família James enquanto Bronny passa pelo mesmo processo.

Preces para Bronny e a família James também, Hamlin tuitou, acompanhado por um emoji de mãos em oração.

Estou aqui para vocês, assim como vocês estiveram para mim durante todo o meu processo.