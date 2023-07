BTG/Pan, Bradesco e Inter lideram ranking de reclamações entre 15 maiores instituições, diz BC

25/07/2023 | 14:55



O BTG Pactual/Banco Pan liderou o ranking de reclamações entre as 15 maiores instituições financeiras e de pagamento do Brasil no segundo trimestre de 2023, informou nesta terça-feira, 25, o Banco Central. O conglomerado teve índice de reclamações de 43,58, com 1.004 registros procedentes, em um universo de 23,036 milhões de clientes. Em segundo lugar, ficou o Bradesco, com índice de 30,90 e 3.229 reclamações procedentes, e, em terceiro, o Inter (29,38 e 776 reclamações procedentes).

O índice é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o indicador, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.

Na lista com as 15 maiores instituições, o C6 Bank é a quarta mais reclamada (índice de 24,13), seguida de Pagbank-PagSeguro (22,47) e Itaú (20,27). Depois, aparecem Santander (7ª, com índice de 18,27), Caixa (8ª, índice de 12,51), Neon (9ª, com índice de 11,88), Votorantim (10ª, com índice de 9,94), Mercado Crédito (11ª, com índice de 9,83) e Banco do Brasil (12ª, com índice de 9,46). Fechando a lista, em 13º, Nubank (7,82), Original (7,51), em 14º, e Ame Digital em 15º (2,44).