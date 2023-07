MS800 e MS900: Multi lança novos mouses ergonômicos verticais

Da Redação, com assessoria

25/07/2023 | 14:55



A Multi, antiga Multilaser, anuncia o lançamento de dois mouses ergonômicos verticais: MS800 e MS900. Ambos têm objetivo de auxiliar e evitar lesões por esforço repetitivo ou tendinite. Os produtos já podem ser encontrados no site oficial pelo preço sugerido de R$ 99,90 e R$ 399, respectivamente. Os dois oferecem garantia de 3 anos.

O mouse MS800 é indicado para quem trabalha com notebooks em ambientes corporativos ou jovens que desejam testar novos produtos que prometem proporcionar uma experiência mais ergonômica a um preço justo. Com tecnologia de conexão sem fio 2.4 GHz plug and play, o item permite configuração rápida e sem complicações. Contém seis botões de fácil acesso e velocidade ajustável de 800, 1.200 ou 1.600 DPI. Além de prometer clique silencioso, que oferece um ambiente sem ruídos mantendo a concentração do usuário.

Já o MS900 é ideal para usuários que passam longas horas trabalhando com o mouse, seja no escritório, seja em casa. Ele oferece uma experiência ergonômica excepcional para evitar lesões por esforço repetitivo, com tecnologia de conexão Multi Mode, que oferece conexão via Bluetooth ou USB. Além disso, é recarregável, o que oferece versatilidade e facilidade no dia a dia. O modelo ainda conta com seis botões, velocidade ajustável de 800, 1.600 e 3.200 DPI, e permite conectar em até três dispositivos simultaneamente, oferecendo flexibilidade para alternar entre diferentes computadores ou dispositivos.

“Os modelos MS800 e MS900 foram projetados visando proporcionar uma experiência de uso confortável, reduzindo o estresse nas mãos e nos pulsos. O design vertical permite uma posição natural e neutra da mão, minimizando a tensão muscular e prevenindo problemas de saúde relacionados ao uso prolongado do mouse.” conclui Luiz Cruz, gerente de produtos da Multi.