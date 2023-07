Pintado e dirigente unificam discurso por acesso da Ponte Preta na Série B

25/07/2023 | 14:45



A Ponte Preta teve uma terça-feira de apresentações de velhos conhecidos nesta terça-feira. Anunciados nesta semana, o técnico Pintado e o coordenador de futebol João Brigatti concederam entrevista coletiva para falar sobre o retorno ao clube de Campinas e o que esperam para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O presidente Marco Antônio Eberlin explicou a escolha da dupla e destacou a experiência nas principais divisões nacionais. "O Felipe Moreira tinha a minha confiança e vinha realizando um trabalho razoável, mas devido a alguns tropeços, achamos melhor trocar. A intenção era trazer um técnico tão bom quanto ele ou mais e uma experiência grande nas Séries A e B. A Ponte Preta continua acreditando no acesso e tanto o Pintado quanto o Brigatti também pensam assim", explicou Eberlin.

Em suas primeiras palavras, o técnico Pintado, que comandou o time em 2009, seguiu o discurso ao afirmar que sua maior preocupação não é a degola. "A minha preocupação não é o rebaixamento. Existe a atenção de todos para melhorar o que vinha sendo feito. O trabalho era bom e não estou assumindo um time do zero. Queremos chegar o mais alto possível na tabela e acredito que podemos fazer isso", explicou.

Entretanto, ele sabe que o rendimento da Ponte precisa melhorar, antes mesmo de pensar em reforços. "Não tenho dúvida que esse elenco pode render muito mais porque já vimos isso acontecer. É meu trabalho fazer o rendimento de alguns jogadores melhorar. Isso vem antes de pensar em reforços. Mas todo time pensa em reforços e a Ponte Preta não é diferente. Temos que ter cuidado, mas vamos buscar reforços, sim", revelou.

Ainda sobre o rendimento, Pintado avaliou que o ataque precisa ser mais efetivo, mas que isso se passa em dar confiança aos jogadores. "Não podemos olhar só um número (10 gols marcados). Somos a quarta melhor defesa do campeonato (15 gols). Claro que temos que melhorar a questão ofensiva, mas me dá certa tranquilidade porque temos criado chances de gols. Vamos trabalhar muito para aumentar a confiança dos jogadores", projetou.

Agora em nova função, João Brigatti, que já foi técnico da Ponte, projetou seu trabalho e garantiu que ficará fora de questões políticas. "Quero agradecer a todos e ao Eberlin por acreditarem em mim em uma nova função. É uma responsabilidade muito grande e vamos fazer uma avaliação diária do elenco e comissão técnica. Já vamos montar um calendário não só para a Série B, mas também no Paulistão. Vim para cumprir minha função. Não sou situação nem oposição. Eu sou Ponte Preta", disse.

Ao falar sobre a projeção da equipe na Série B, ele também afirmou que o objetivo é o acesso, apesar da dificuldade. "Estamos em uma situação de alerta. Se ficarmos pensando só em rebaixamento, vamos passar uma insegurança ao elenco, tudo que não precisamos. Temos que olhar para frente. A briga pelo acesso está longe, mas precisamos passar essa confiança para o time e para a torcida. Vamos buscar o acesso, com os pés no chão, mas esse é o nosso objetivo", reforçou.

Há três jogos sem vencer, a Ponte tem 22 pontos, em 13º lugar na Série B. O time vinha sendo comandado por Felipe Moreira desde a saída de Hélio dos Anjos, logo no começo da competição nacional.

O time paulista volta a campo no próximo domingo, às 18h, pela 20ª rodada, que marca o início do segundo turno. O adversário será o Vitória, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).