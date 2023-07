Luana Piovani se declara para o namorado nas redes sociais

25/07/2023 | 14:10



Luana Piovani é conhecida por protagonizar diversas polêmicas envolvendo sua vida pessoal e por não ter medo de sempre falar o que pensa. Mas uma vez ou outra, a atriz também mostra que tem seu lado fofo e romântico com o namorado.

Pois é, Luana Piovani fez questão de registrar nas redes sociais alguns momentos raros ao lado de seu atual namorado, Lucas Bittencourt, e claro, acabou se declarando para o amado. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Interrompemos a programação de férias, para usufruir do RARO momento onde meu amor se deixou fotografar. E postar as fotos! O dono desse milagre foi o querido, Adam Rogers, dono de uma marca de roupas inglesa incrívels. Toda orgânica, sustentável e estilosa (aliás estilo nada inglês) que eu amo. Faz essa minha gigantisse amada sentir-se confortável e bem vestido. Amo homem de sandália, linhos e batas. Amo quem descobre seu etilo e tem a coragem de não se deixar afogar pelas marcas e status (status de que cara-pálida?). Amo você, Lucas e todo esse passeio mental e amoroso que você me proporciona nas nossas viagens e trocas.