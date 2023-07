João Gomes revela que tomou bronca de Ivete Sangalo e diz: - Estou há um mês sem beber

25/07/2023 | 14:11



Conselho se fosse bom a gente vendia, não dava, né? Mas esse parece que foi bom sim! João Gomes revelou em seu mais recente show que levou uma bronca de Ivete Sangalo por conta do consumo de bebidas alcóolicas.

Enquanto se apresentava, o cantor tirou um tempinho para revelar que escutou o conselho da amiga e decidiu parar de beber de vez, pensando mais em sua saúde.

- Estou há um mês sem beber. Ela brigou para eu não beber, mas você está certa. Eu te amo.

Ivete estava no mesmo evento e corrigiu a fala do amigo, afirmando que não brigou com ele, mas decidiu dar um conselho para que ele continue espalhando seu talento por todo o Brasil por ainda mais tempo, de forma saudável.

- Deixa para o fim de semana, vai ficar comendo água toda hora? O corpo não aguenta. Um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo.

Na sequência, a cantora revelou que passou por algumas experiências ao longo de sua carreira que poderiam tê-la levado para outros caminhos, mas não se arrepende das decisões que tomou:

- Na minha vida profissional, tive todas as ofertas que você possa imaginar. Fiz minhas escolhas e não me arrependo. Hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça, e minha energia é inconfundível, graças a Deus.