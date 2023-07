Corinthians e Grêmio iniciam semis da Copa do Brasil com favoritismo, diz site

Da Redação

Do 33Giga



25/07/2023 | 13:55



Das 92 equipes que começaram a Copa do Brasil, sobraram quatro semifinalistas que decidirão quem vai fazer a final de 2023. Na mais democrática competição do futebol brasileiro, Grêmio x Flamengo e Corinthians x São Paulo entram em campo colecionando 12 títulos do torneio.

A saber: são 5 do Grêmio, 4 do Flamengo e 3 do Corinthians. A equipe do São Paulo busca seu primeiro triunfo na história. A Betfair, site de jogos e probabilidade, calculou quem são os favoritos nos confrontos desta semana na Copa do Brasil e quem deve levar o caneco.

Hoje (terça-feira, 25), Corinthians e São Paulo abrem os confrontos de ida na Copa do Brasil. O jogo em Itaquera marca a classificação de dois clubes que demonstram momentos de instabilidade durante a temporada.

O Corinthians vem de uma eliminação na Libertadores e reverteu por três vezes placares adversos na Copa do Brasil (retrospecto de três vitórias e três derrotas) com reveses para Remo, Atlético Mineiro e América Mineiro passando de fase nos pênaltis.

Já o São Paulo vinha de uma má fase quando Rogério Ceni ainda comandava a equipe, e na chegada de Dorival Júnior, passou a colecionar momentos positivos no Brasileirão e conquistou quatro vitórias, um empate e uma derrota na Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras nas quartas de final com duas vitórias.

No histórico entre Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil, o Timão leva a melhor em cima do rival. Na conquista do seu segundo título da Copa do Brasil, em 2002, o Timão venceu na ida por 2 a 0 e garantiu a classificação mesmo com a derrota por 2 a 1 fora de casa.

Para o primeiro jogo eliminatório de 2023, o Corinthians possui 36% (odd de 2.65) de favoritismo de vencer em Itaquera segundo a Betfair, contra 33% (odd de 2.85) do Tricolor do Morumbi. O empate aparece com 31% (odd de 3.0) de chances de acontecer.

A partida entre Grêmio e Flamengo de amanhã (quarta-feira, 26) marca o encontro entre clubes recordistas em participações nas semifinais da Copa do Brasil. Ao todo, são 16 participações para cada um dos clubes, além do quarto confronto direto entre as equipes nesta fase, sendo o oitavo encontro entre eles na competição.

O histórico mostra quatro classificações para o Flamengo e quatro para a equipe gaúcha, incluindo o título do Grêmio em cima em 1997.

Nos três confrontos que ocorreram nas semifinais entre gaúchos e cariocas, em todos, o Grêmio avançou à final (1989, 1993 e 1995). Nos últimos três embates pelo torneio (2004, 2018 e 2021), o Fla terminou com a vaga na próxima fase. Para a primeira partida da edição de 2023, o Grêmio leva vantagem na partida desta quarta-feira na Arena Grêmio contra os cariocas.

São 38% (odd de 2.5) de chances do time de Suárez vencer, contra 34% (odd de 2.8) do Flamengo ganhar fora de casa. O empate fica com 28% (odd de 3.3) das probabilidades.

Flamengo é favorito ao título

A Betfair também projetou qual equipe é a grande favorita ao título da Copa do Brasil de 2023. Segundo a análise da casa de apostas, o Flamengo, campeão do torneio em 2022, possui 42% (odd de 2.0) de chances de conquistar o quinto título em 2023 e igualar o Grêmio em número de conquistas do torneio.

O segundo time com as maiores possibilidades de título é o São Paulo com 22% (odd de 3.75). A equipe busca sua primeira taça da Copa do Brasil. O Timão vem em terceiro com 19% (odd de 4.33) e o Grêmio aparece com apenas 17% (odd de 5.0) de igualar o Cruzeiro, com seis títulos.

(Tudo isso, claro, de acordo com a Betfair. Segundo a reportagem do 33Giga, baseando-se basicamente no clubismo, em um pouco de insanidade e no mantra “CONFIA”, o Corinthians é franco favorito, com 99% de chances de levantar o caneco.)