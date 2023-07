Pabllo Vittar revela que já se machucou durante sexo em grupo: - Arranquei minha unha

25/07/2023 | 13:10



Após sua apresentação no Coachella 2019, surgiram rumores de que Pabllo Vittar teria aproveitado muito. Durante entrevista para a Blogueirinha da última segunda-feira, dia 24, a cantora revelou que viveu altas aventuras com os gringos.

Ao ser perguntada sobre a vida íntima de Pabllo, Blogueirinha quis saber se a drag já tinha feito sexo a três. Surpreendendo o público, Vittar revelou que já fez com mais do que três pessoas e isso foi após o festival que rola na Califórnia, nos Estados Unidos. A artista contou que como ela não era muito conhecida conseguiu se divertir mais:

- Eu já tinha ido no Coachella para cantar com o Sofi Tukker. Eles me chamaram para cantar, mas depois que eu cantei fiquei tão bêbada, só queria aproveitar. Festival fora do Brasil é aquela coisa, ninguém me conhece muito ainda... Fiquei doida. [Aqui no Brasil] eu bebo, beijo na boca, fico com outras pessoas que não me conhecem. É muito bom você ficar com o boy que o boy acha que você é só ali mais uma na multidão, rola uma aproximação maior.

Mas o que realmente chamou a atenção dos fãs da Pabllo foi que no meio do sexo em grupo com os gringos, ela se machucou. A cantora contou que levou um pisão no pé e teve até que tirar a unha de tanta dor que sentiu:

- Você lembra que eu tive que arrancar a unha do meu dedão? Rolou uma tour que eu estava fazendo uma surubona dentro do meu quarto nesse dia do Coachella, e o boy pisou no meu dedão com bota de cowboy. Foi babado. Doeu muito! E no dia outro no show da Ariana, falei não vou perder o show da pequena, arranquei minha unha, e fui com Deus. Não perdi.

Depois de alguns anos da história, Pabllo Vittar afirma que já está bem mais tranquila e não tem vivido mais essas situações.