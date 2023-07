Chuchu sofre acidente de carro no Interior de Minas Gerais

Da Redação



25/07/2023 | 13:05



O vereador Paulo Chuchu (PRTB), de São Bernardo, sofreu acidente de carro no último domingo (23) no interior de Minas Gerais. Segundo a assessoria do parlamentar, ele sofreu escoriações, mas está em recuperação em sua residência.

A nota informa que, por ordem médica, Chuchu está impossibilitado de cumprir agendas externas, devendo ficar de repouso para recuperação.

“O vereador Paulo Chuchu encontra-se em sua residência e informa que foi um grande livramento em sua vida, pois, apesar do grave acidente, sofreu somente escoriações e traumas, sendo o seu bem maior, que é a vida, preservado”, disse a assessoria do vereador.

Chuchu é vereador de primeiro mandato na Câmara de São Bernardo e se elegeu defendendo a bandeira bolsonarista. Chuchu foi assessor parlamentar de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).