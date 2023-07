GENTE. A religiosidade na cidade. A missa solene de 1977. A presença de dom Claudio.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/07/2023 | 07:45



Dom Claudio Hummes vivia seus primeiros tempos à frente da Diocese de Santo André e coube a ele presidir a missa do aniversário de São Caetano, 46 anos atrás.

A seu lado, um sacerdote veterano, monsenhor Gerônimo Novielo, vigário geral da diocese e pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, em São Bernardo.

Dom Claudio tornou rotina – excelente atitude - registrar suas visitas aos bairros, utilizando os livros-tombo das paróquias para informações e orientações.

Anos depois, em companhia do frei Sebastião, ex-Paróquia do Jardim do Mar, hoje atuando no Riacho Grande, Dom Claudio visitou monsenhor Gerônimo na Itália onde, segundo as últimas informações, vive o sacerdote, já velhinho e que nunca mais retornou ao Brasil.

E aqui estão os coralistas de São Caetano em 1977. Todos jovens, atentos aos acordes do regente. Não são tantos anos assim. É bem provável que o nome do regente e dos cantores e cantoras possam ser lembrados para ilustrar mais este recorte da história da aniversariante São Caetano.

PRIMÓRDIOS

A primeira casa construída (após a chegada dos primeiros imigrantes italianos, em 1877) foi a de Emílio Rossi, que prestava os serviços de intérprete. Uma casa de tijolos. Nessa casa, mais tarde, funcionou a primeira escola masculina.

Cf. Maria De Nardi, em depoimento prestado ao semanário “O Município”, 26-4-1947.

NOTA – Em 30 de março de 1883 foram criadas duas escolas de primeiras letras em São Caetano. O núcleo contava com 251 colonos.

Crédito das fotos 1 e 2 – Banco de Dados

MOMENTOS DE FÉ. Dom Claudio Hummes na São Caetano em 1977. À direita, monsenhor Gerônimo Noviello. E aqui estão os integrantes do Coro do Centenário: nomes que podem ser enumerados a caminho dos 50 anos...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de julho de 1993 – ano 36, edição 8448

ESPECIAL – Região abriga aves de várias espécies.

A jornalista Viviane Raymundi entrevistava a ornitóloga Waverly Neuberger, assessora do Meio Ambiente de Santo André, que catalogara 105 espécies de pássaros na cidade e em São Bernardo. Dos seus estudos:

1 – O período de migração das aves não aquáticas se estende entre julho a setembro.

2 – Na Praça do Carmo viviam 15 tipos de pássaros.

3 – A mata atlântica que entorna o Grande ABC é o maior atrativo para os pássaros.

EM 26 DE JULHO DE...

1898 - Desembarcava, no Porto de Santos, a família Ubertis, que depois se fixaria em Santo André.

NOTA – Em 1988, “Memória” contou a linda história da desta família andreense.

1953 - Encerrada à noite a Exposição Industrial do IV Centenário de Santo André da Borda do Campo.

A Lira Santo André abrilhantou os festejos.

Naquele domingo compareceram 30 mil pessoas à exposição.

Desde a sua abertura, foram mais de 300 mil participantes.

Fonte: "Folha do Povo", 28 e 31/7/1953.

1993 – Comitiva da cidade italiana de Vittorio Veneto chega a São Caetano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Areias e Sumaré.

É também feriado em louvor a Santana nas cidades de Botucatu, Itapeva, Mogi das Cruzes, Pedreira, Santana de Parnaiba, Sumaré, Vargem Grande do Sul e Vinhedo.

Em Minas Gerais, Brasília de Minas, Guidoval, Santana de Cataguases e São Tiago.

Em Santa Catarina, Faxinal dos Guedes e São Lourenço do Oeste.

No Piauí, Luiz Correia e Ribeiro Gonçalves.

E mais: Carneiros (AL), Cianorte (PR), Joca Claudino (PB), Mutuípe (BA), Poço Branco (RN) e São Lourenço do Oeste (SC).

HOJE

Dia dos Avós e Bisavós

Sant’Ana e São Joaquim

26 de julho

A liturgia de São João Crisóstomo refere-se a eles como "os santos Avós de Deus Joaquim e Ana". A devoção a Santa Ana ou Sant´Ana remonta ao século VI, no Oriente. No Ocidente data do século X. A devoção a São Joaquim é mais recente.

Ilustração: Canção Nova