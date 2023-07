Obituário - 26 de julho de 2023

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Elza Ferreira da Silva, 91. Natural de Silvianópolis (MG). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Aparecida Pernomian, 89. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zulmira de Jesus Ceratti, 89. Natural de Portugal. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José de Moraes Machado, 88. Natural de Cataguases (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Regina Ferreira da Silva, 84. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina,

Silvio Musachio, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Terezinha de Oliveira Andrade, 78. Natural de Jacobina (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Vespa dos Santos, 75. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Pires, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20. Memorial Phoenix.

Luís Silvestre da Silva, 73. Natural de Camalau (PB). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedita Pereira Alves, 72. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Marinalva Cordeiro da Silva, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Elizete Parre Lemos, 64. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no bairro Veloso, em Osasco (SP). Dia 20, em Santo André. Horto da Paz.

Conceição Lopes de Souza, 64. Natural de Americana (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Azevedo, 64. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Mecânico. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Daniel Alves, 51. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Vendedor. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jéssica da Silva Andrade, 29. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Igo de Souza Alves, 16. Natural de Assunção do Piauí (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante. Dia 20. Cemitério Municipal de Assunção do Piauí.

SÃO BERNARDO

Nair Bueno Cintra, 97. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Crematório Vila alpina.

Antonio Fernandes Deruel, 89. Natural de Ipuã (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Angelina Gatti, 88. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Terezinha Guiomar de Almeida, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Nair Novembrini Monte Vecchi, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Crematório Vila Alpina.

José Domingos de Santana, 80. Natural de Alagoinha (BA). Residia na Vila Areião, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Cyrilo Pereira, 79. Natural de Jacupiranga (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Evanir Pedroso Crespim, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Durval Facotico Ferreira, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosa de Fátima Pereira Lima, 68. Natural de Itapajé (BA). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Terezinha Vital dos Santosm, 68. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Djair Cândido dos Santos, 67. Natural de Itaporanga (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Paulo Henrique da Silva, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Carlos Roberto Braga de Luca, 81. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Joana Abreu Bizaia, 81. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Severino da Silva, 75. Natural de Queimadas (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aracy Sampaio da Costa, 66. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Maria Romão, 80. Natural de Piratininga (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Rosa dos Santos, 80. Residia na Vila Campo Grande. Dia 20, em São Paulo. Cemitério Municipal de Diadema.

Dirce Rodrigues do Nascimento, 78. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Pereira da Silva, 76. Natural de Esperança (PB). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Antonia Mazaro, 75. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

José Felipe de Freitas, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Alípio Rodrigues Sousa, 73. Natural de Carlos Chagas (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Ferreira de Lima, 71. Natural de Mãe D’Água (PB). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Welton dos Santos Barbosa, 42. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Geisa Sales Santos, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Melo. Dia 20. Parque dos Girassóis, em São Paulo.