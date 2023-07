Simony compartilha clique para comemorar penúltima sessão de quimioterapia

25/07/2023 | 12:11



Simony causou preocupação em todos ao revelar que havia sido diagnosticada com câncer no intestino. A cantora frequentemente usa as redes sociais para compartilhar o andamento do tratamento e levar atualizações aos seguidores.

Na manhã do dia 25 de julho, ela surgiu na web para contar uma ótima notícia. A artista publicou um clique em que aparece usando um óculos de sol mega estiloso com lentes rosadas e escreveu que estava a caminho de sua penúltima sessão de quimioterapia.