5 coisas para fazer no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo

O Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, é conhecido por oferecer inúmeras opções de passeios ao ar livre, que vão desde trilhas pelas paisagens serranas até visitas a cachoeiras. De quebra, as cidades que integram a área também contam com atrações culturais, religiosas e se destacam quando o assunto é gastronomia. Confira cinco coisas para fazer quando estiver visitando a região.

5 coisas para fazer no Vale do Paraíba

1. Tour em Aparecida

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), atraiu mais de 8 milhões de pessoas ao Vale do Paraíba em 2022. Próximo a cidades turísticas como Taubaté, Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, o local abriga a segunda maior igreja católica do mundo (atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano) e já recebeu a visita de três Papas: João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

2. Provar delícias artesanais

Os municípios do Vale do Paraíba são perfeitos para provar iguarias artesanais. A cidade de São Luiz do Paraitinga, por exemplo, é referência na produção de queijos – que variam desde requeijão de prato até meia cura e frescal. Campos do Jordão, por sua vez, é famosa pelas fábricas de chocolates, mas também se destaca pela produção de geleias.

3. Almoçar ou jantar em Quiririm

O distrito de Quiririm, em Taubaté, precisa estar no roteiro dos fãs de gastronomia. O local é uma colônia italiana e conta com vários restaurantes especializados em massas e receitas típicas do país europeu. Quem quiser aproveitar o passeio para se aprofundar ainda mais na história local pode ir ao Museu da Imigração Italiana.

4. Visitar o Museu Mazzaropi

O Museu Mazzaropi, em Taubaté, conta a história do ator, cineasta e humorista Amácio Mazzaropi, conhecido por fundar a produtora PAM Filmes e interpretar o personagem Jeca Tatu. O local tem mais de 20 mil itens ligados à trajetória do artista, incluindo fotos, documentos, móveis, câmeras e até objetos utilizados em seus filmes.

5. Curtir atrações ao ar livre

Há inúmeras opções de passeios ao ar livre no Vale do Paraíba. Um dos lugares mais procurados pelos viajantes é o Parque Estadual de Campos do Jordão, onde é possível caminhar por bosques tranquilos, contemplar as araucárias ou se aventurar em atrações como tirolesa e arvorismo. Já nos dias mais quentes, vale a pena visitar cachoeiras como a da Pedra Grande e a do Caipira, em Taubaté.

Dica de hospedagem no Vale do Paraíba

Uma boa dica para quem gostou das cinco sugestões indicadas acima é se hospedar no Ibis Styles Taubaté. A 250 metros da Rodovia Presidente Dutra, o hotel oferece fácil acesso às principais atrações e cidades turísticas do Vale do Paraíba. A localização privilegiada, contudo, é apenas um dos atrativos do empreendimento, que conta com infraestrutura de lazer, restaurante e acomodações confortáveis perfeitas para descansar após os passeios.

