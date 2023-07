Grana nova; caos antigo

Da Redação

25/07/2023



O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, precisa vir a público explicar por que os problemas na rede local prosseguem mesmo depois que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a liberação de R$ 150 milhões para socorrer o município, cujo atendimento à população perigava entrar em colapso por falta de dinheiro. A despeito da verba extra, a cidade não equaliza a situação. A administração não consegue concluir nem mesmo a reforma no teto de unidade considerada essencial no organograma de atendimento, localizada na superpovoada região da Vila União, no Grande Alvarenga. A sociedade quer saber o que está ocorrendo – e tem o direito.

São Bernardo, como bem ilustrou reportagem publicada no domingo por este Diário, tem sido privilegiada na distribuição de verbas discricionárias pelo Palácio dos Bandeirantes – o município ficou com 70% dos R$ 46,8 milhões encaminhados no primeiro semestre. Com tanto dinheiro em caixa, não era para a cidade acumular tantos problemas administrativos. Ainda mais quando se sabe que o Orçamento da saúde ultrapassa a casa do bilhão de reais. Algo de muito grave está ocorrendo na gestão são-bernardense, daí ser extremamente necessária a atuação de observadores independentes. É preciso jogar luz sobre os corredores escuros da Prefeitura e da Secretaria gerida pelo braço-direito do prefeito.

Esperar que a administração de Orlando Morando (PSDB) e de Geraldo Reple adote em seus estertores a transparência que negou durante os primeiros seis anos e meio parece ser ingenuidade. É por isso que a coletividade aguarda a ação de fiscais neutros ou da oposição. Aliás, no dia em que o governador esteve em São Bernardo para anunciar a liberação do montante, o vereador Julinho Fuzari (PSC) assegurou que iria acompanhar de perto a utilização do dinheiro, para garantir que o município lhe desse destinação republicana. Parecia que o legislador estava adivinhando que os infortúnios da população são-bernardense não estariam resolvidos com o repasse extra de Tarcísio de Freitas.