Charge - 25 de julho de 2023

25/07/2023 | 11:44



A reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila União, que atende a moradores de 22 bairros do Grande Alvarenga, deveria ser concluída até o fim de junho, conforme constava da placa que informava à população sobre o prazo previsto para o fim das intervenções. Ocorre que o equipamento, interditado parcialmente pela Defesa Civil de São Bernardo no dia 31 de março, devido a risco de desabamento, continua em obras e não há estimativa de quando serão encerradas, segundo informou ontem à equipe do Diário funcionária que não quis se identificar.