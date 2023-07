Gasolina sobe 2,99% no IPCA-15 de julho, diz IBGE, com impacto de 0,14 p.p.

25/07/2023 | 11:04



O aumento no preço da gasolina ao consumidor final em julho sustentou o IPCA-15, evitando recuo ainda maior do índice de inflação oficial do meio de mês (-0,07%). Segundo os técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o preço da gasolina subiu 2,99% no período e, sozinho, contribuiu com 0,14 ponto porcentual para a variação do índice.

A alta no preço do insumo este mês está diretamente ligada ao retorno da cobrança integral de PIS/Cofins sobre o combustível. Em junho, a gasolina havia registrado queda de 3,40% no IPCA-15.

Outro combustível que viu os preços aumentarem foi o gás veicular (+0,06%). Demais insumos da cadeia de combustíveis viram os preços recuarem: óleo diesel e etanol caíram 3,48% e 0,70% respectivamente, informou o IBGE.

Automóvel mais barato

Dentro do grupo Transportes, e na contramão da gasolina, o preço dos automóveis novos caiu 2,34% em julho, após uma queda de 0,84% no mês anterior. O movimento se deve ao subsídio federal às montadoras, que barateou o preço final dos veículos ao consumidor.

Outra queda destacada pelo IBGE em julho aconteceu no preço das tarifas de ônibus urbano (-0,72%), ligada à redução de 25% nas tarifas em Belo Horizonte (-5,17%), a partir de 8 de julho.

Passagens Aéreas

A alta nos preços das passagens aéreas, que também integram o grupo dos Transportes, desacelerou a 4,7% em julho, de 10,70% em junho, de acordo com o IBGE.