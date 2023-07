Galvão Bueno avalia direção atual da TV Globo: 'Estão estragando um pouco o que Boni fez'

25/07/2023 | 10:59



Galvão Bueno declarou durante o seu podcast Fala, Galvão, disponível em seu canal de Youtube, que a direção atual da TV Globo está "estragando" o que Boni, ex-diretor da emissora durante 30 anos, fez pelo canal. Segundo o apresentador, Boni foi quem construiu o legado da Rede Globo e que o empresário é um de seus três mestres.

"Eu digo sempre que a vida me deu três mestres no meu trabalho. O primeiro deles é o Boni, que foi o cara que fez tudo isso e hoje estão estragando um pouco o que ele fez. O Boni me ensinou uma coisa: Sempre se pode fazer melhor", disse Galvão.

O locutor pontuou ainda que seus outros dois mestres também são figuras globais. "O meu segundo mestre foi Armando Nogueira, aquela coisa tão carinhosa dele", disse em referência ao jornalista esportivo que morreu em 2010 e foi um dos criadores do Jornal Nacional na emissora.

O outro, segundo Galvão, foi o jogador Pelé. "O cara que teve a honra de ser amigo do Pelé, ter proximidade com ele, fazer três Copas do Mundo com ele", afirmou. O apresentador trabalhou com o rei durante os jogos de 1990, 1994 (ano do tetra) e 1998.

"O Pelé sempre me impressionou porque ele era a pessoa mais famosa do mundo. Viajei com Pelé o mundo inteiro, e nunca vi ele dizer não para tirar uma foto, dar um autógrafo, um beijo numa criança. E ele me ensinou uma frase muito simples: Galvão, coloque na sua cabeça, nós vivemos do carinho deles, sempre temos que ser carinhosos com eles."