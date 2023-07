IBGE diz que 5 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta de preços no IPCA-15 de julho

25/07/2023 | 10:52



Apesar do recuo de 0,07% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de julho, cinco dos nove grupos de produtos e serviços que integram o índice registraram aumentos de preços em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 25.

O aumento mais significativo aconteceu em Transportes (+0,63%, com impacto de 0,13 ponto porcentual), seguido de despesas pessoais (+0,38%, com impacto de 0,04 p.p.). Na sequência, vêm educação (0,11%, com impacto de 0,01 p.p.); Saúde e Cuidados Pessoais (+0,07%, com impacto de 0,01 p.p.); e vestuário (+0,04%, com impacto de 0 p.p.)

Com maior peso, os recuos ocorreram em Habitação (-0,94%, com impacto de -0,14 p.p.); Alimentação e bebidas e Artigos de residência, ambos com recuos de 0,40% em julho, mas impactos de -0,09 p.p. e -0,02 p.p. respectivamente. Comunicação fecha a lista dos grupos com deflação com recuo de 0,17% em julho, o que impactou o índice em -0,01 p.p.