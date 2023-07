China renomeia Wang Yi como ministro de Relações Exteriores, após breve passagem de antecessor

25/07/2023 | 10:48



O presidente da China, Xi Jinping, removeu seu ministro de Relações Exteriores, Qin Gang, menos de sete meses depois de nomeá-lo ao cargo, em uma iniciativa inesperada que gera mais dúvidas sobre o fechado sistema político chinês. A retirada de Qin veio após ele desaparecer do cenário público há mais de um mês, gerando especulação sobre seu paradeiro.

Em uma sessão convocada às pressas nesta terça-feira, 25, o Comitê Permanente do Legislativo chinês decidiu que Wang Yi, ex-ministro de Relações Exteriores e atualmente o principal diplomata do país, irá retomar o posto, que ele havia deixado no fim do ano passado.

O motivo para a remoção de Qin, de 57 anos, não foi divulgado.

Wang, de 69 anos, é membro do Politburo do Partido Comunista, que reúne 24 líderes chineses, e anteriormente havia servido como ministro de Relações Exteriores do começo de 2013 até dezembro do ano passado.

A mídia estatal não mencionou qualquer alteração nas atribuições partidárias de Wang, sugerindo que ele manterá os cargos no Politburo e no Ministério de Relações Exteriores simultaneamente. Fonte: Dow Jones Newswires.