Vai de Promo é confiável? Dicas de passagens aéreas

Lançada recentemente, a Vai de Promo vem ganhando destaque entre os viajantes. Além de oferecer planos de seguro viagem, o site tem como destaque a localização de passagens aéreas com preços bem atraentes.

Por ser uma plataforma nova, muita gente ainda se pergunta se a Vai de Promo é confiável. A resposta é curta e simples: sim. Neste post, contudo, vou detalhar algumas informações importantes a respeito dos produtos e da reputação da empresa.

Como citado acima, a Vai de Promo é uma empresa totalmente confiável. Com um visual intuitivo, o site permite que os usuários encontrem as melhores condições de passagens aéreas praticadas pelas companhias mais robustas do mercado.

Criada por uma galera jovem, mas com experiência e alta reputação no ramo de turismo, a solução adota recursos inovadores e comunicação humanizada para oferecer compras práticas e totalmente seguras.

O grupo por trás da plataforma é o Amo Promo, responsável por plataformas digitais já consolidadas no mercado de turismo, como a Seguros Promo. A sede da empresa, que foi fundada em 2017 e conta com mais de cem colaboradores em todo o Brasil, fica em Belo Horizonte (MG).

Por conta dessa robustez, um dos objetivos da Vai de Promo é fugir do estereotipo de “vender viagens a qualquer custo”, adotado por muitas empresas do ramo de turismo nos últimos anos.

As promoções encontradas no site são muito transparentes e não passam nem perto daqueles famosos “pacotes pegadinhas”, que oferecem viagens sem prazos e repletas de incertezas.

Vale a pena comprar passagens aéreas com a Vai de Promo?

Reprodução Tela inicial da plataforma Vai de Promo

Além de ser segura e confiável, a Vai de Promo costuma encontrar passagens com preços muito competitivos. Portanto, vale a pena conferir as ofertas do site na hora de planejar sua próxima viagem.

Na página inicial da plataforma, é possível selecionar o local de partida e encontrar algumas opções de voos promocionais. Elas são divididas em rotas nacionais e internacionais.

A partir daí, o metabuscador do sistema começa a comparar preços automaticamente em busca das melhores ofertas de passagens aéreas e seguros de viagem encontradas de acordo com a pesquisa do usuário.

O melhor de tudo é que, em vez de montar pacotes próprios, a empresa faz uma curadoria cuidadosa e só realiza a busca em companhias aéreas e seguradoras parceiras. Com isso, apresenta uma lista abrangente e, acima de tudo, confiável.

Vale a pena destacar que a Vai de Promo também tem um blog com inúmeras dicas para economizar na hora de comprar passagens aéreas. Há também artigos que trazem informações sobre vistos, roteiros de viagem e até sugestões para encontrar bons hotéis ao redor do mundo. Destaque ainda para o Instagram @vaidepromo.

O que são as promoções da madrugada?

Quem já procurou macetes e dicas para comprar passagens aéreas mais baratas deve ter ouvido falar que alguns dias e horários apresentam preços melhores. Bilhetes adquiridos durante a madrugada, por exemplo, podem ter até 40% de desconto.

Um fato curioso é que os preços atrativos encontrados durante a noite não têm a ver com horários, mas sim com a concorrência. Como há menos pessoas online e os sistemas das companhias aéreas são controlados por robôs de acordo com a procura, as chances de localizar promoções e voos baratos aumentam.

De olho nesse cenário, a Vai de Promo lançou a função Promos da Madrugada. Das 23h às 6h, a plataforma monitora as ofertas de passagens aéreas e envia as melhores opções para o e-mail dos usuários cadastrados.

Como comprar passagens aéreas com a Vai de Promo

Reprodução Exemplo de pesquisa na Vai de Promo

O processo para comprar passagens aéreas no site da Vai de Promo é bem simples e intuitivo. Basta inserir o local de partida, o destino e a data da viagem, bem como selecionar o tipo de bilhete: ida e volta ou apenas ida.

A partir daí, o buscador exibirá todas as opções de voos disponíveis para o período. Elas podem ser filtradas de várias maneiras, por exemplo: apenas voos diretos, com bagagem, noturnos ou diurnos.

Todos os detalhes, como horários, escalas, bagagens e regras de cancelamento ou remarcação também são apresentados ao viajante antes da compra.

Assim que encontrar a passagem aérea perfeita para a sua viagem, basta clicar em “comprar” e preencher algumas informações pessoais. Será preciso indicar nome completo, CPF, data de nascimento, gênero, celular e e-mail do passageiro.

Métodos de pagamento da Vai de Promo

Outro diferencial importante é que a Vai de Promo só trabalha com métodos de pagamento completamente seguros.

É possível comprar bilhetes aéreos por pix ou transferência bancária. Em ambas opções, a transação deve ser realizada em até três horas após a finalização da compra.

Cartões de crédito também são aceitos. A empresa trabalha com as principais bandeiras do mercado: Elo, Mastercard, Visa, American Express, Hipercard e Dinners.

Seguro viagem

Reprodução Home para pesquisar seguro viagem na Vai de Promo

A busca por seguro viagem mais barato na Vai de Promo é tão eficiente quanto a de passagens aéreas. Uma vez no site, basta informar o destino, a data de embarque e desembarque e alguns dados pessoais, como nome, e-mail e telefone.

A partir daí, o metabuscador analisará as ofertas das empresas mais confiáveis do mercado e dará o retorno na tela. Você pode filtrar os planos de acordo com seu interesse e comparar o que eles oferecem.

A partir daí, basta escolher o que mais atende suas necessidades e fazer o pedido. Tudo é prático e pode ser feito online, mas uma equipe também está disponível para acompanhá-lo em todo o processo de compra caso você queira.

Suporte e atendimento

O atendimento humanizado é um dos maiores trunfos da Vai de Promo. Quem quiser auxílio para finalizar uma compra, encontrar algo ou resolver algum problema não fica refém de mensagens prontas e ineficientes de chatbots.

A plataforma oferece uma central de atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Os telefones para contato são: (31) 4003-8342 e (31) 3972-708.

Avaliações da Vai de Promo

Uma boa maneira de verificar se a Vai de Promo é confiável é avaliar o nível de satisfação de usuários divulgados em plataformas online como o Reclame Aqui. O que mais se vê são elogios, destacando os bons resultados das buscas, o encontro efetivo de ofertas, a economia no tempo e a boa usabilidade do site.

A maior parte dos resultados refere-se a pesquisas por passagens aéreas, mas há também avaliações positivas em relação à venda de seguros viagem. Afinal, a empresa tem know-how aprimorado nesta área e também oferece resultados com preços altamente competitivos para os viajantes.