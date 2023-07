Santo André Intelli goleia Corinthians na LNF

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



25/07/2023 | 09:33



O Santo André Intelli conseguiu na noite de ontem uma bela vitória diante do Corinthians pela 16ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). Jogando no Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo, a equipe andreense fez 4 a 1 no time do Parque São Jorge e se consolidou na sexta posição da competição com 28 pontos. O Santo André chegou à oitava vitória na LNF.

Os gols do time da região foram marcados por Fernandinho, artilheiro da euipe com nove gols, Leo Catolé, e dois de Xaropinho, um dos melhores em quadra ontem.

Na próxima sexta (28), o Santo André encara o líder da competição, Magnus Sorocaba, no interior.