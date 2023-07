Ozzy Osbourne está frustrado com os inúmeros problemas de saúde que não param de aparecer: Decepção atrás de decepção

25/07/2023 | 09:10



Parece que Ozzy Osbourne não está vivendo a sua melhor fase. O astro do rock abriu o coração no novo episódio de Ozzy Speaks, quadro autoral na rádio norte-americana SiriusXM, e contou que está frustrado com os inúmeros problemas de saúde que não param de aparecer.

- É só decepção atrás de decepção. Tenho que fazer essa p***a [tratamento médico] para eu seguir minha vida.

Aos 74 anos de idade, o músico precisou cancelar sua participação no festival Mega Trip, na Calífórnia, Estados Unidos, ao lado de Guns N?Roses, Iron Maiden, AC/DC, Metallica, Judas Priest e Tool, por conta da saúde fragilizada.

- Estou lutando contra isso tudo. Por exemplo, na segunda-feira passada, fui remover um filtro. Porque eu tinha coágulos de sangue nas minhas pernas e eles [os médicos] colocaram um filtro na artéria para impedir que os coágulos de sangue fossem para o meu coração e meu cérebro. Parece pior do que é. Então, na segunda-feira, eu fui retirá-lo. Os coágulos sanguíneos estavam todos atolados. Então, colocaram uma coisa lá no meu pescoço, direto na minha virilha.