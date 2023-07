Space Elevator: site interativo permite explorar camadas do espaço

Bianca Bellucci

Do 33Giga



25/07/2023 | 08:59



Space Elevator é um site interativo que permite explorar o céu – desde o chão da Terra até o espaço – dentro de um elevador. O projeto é assinado por Neal Agarwal, mais conhecido como Neal Fun, um programador norte-americano. O conteúdo está em inglês, mas conta com uma série de ilustrações. Clique aqui para acessá-lo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Na prática, conforme o usuário rola a tela para cima, é possível descobrir a altura máxima que animais e objetos chegam. Também estão disponíveis curiosidades sobre determinada camada do céu. A experiência é acompanhada por uma típica música de elevador e você pode escolher roupas para proteger o avatar das temperaturas cada vez mais baixas.

O site sobe até a chamada Linha de Kármán – limite de 100 quilômetros acima do nível médio do mar, que define onde acaba a atmosfera da Terra e começa o espaço. O conceito de um elevador espacial, por sua vez, remonta às ideias do cientista soviético Konstantin Tsiolkovsky, no final do século 19. Sua ideia era construir uma estrutura que se estende da superfície do planeta à órbita.

Vale ressaltar que o Space Elevator não é o único projeto de Neal Fun. O profissional tem outros sites lúdicos no mesmo estilo, como o The Deep Sea, que mostra quais são as principais criaturas que residem no oceano. Clique aqui para conferir esse e mais trabalhos.