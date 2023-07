Twitch: A Ascensão dos Streamers Brasileiros e a Inserção dos eSports

Da Redação

Do 33Giga



25/07/2023 | 08:59



No cenário atual, a Twitch tem se consolidado como a plataforma de streaming de games mais popular do mundo, conectando milhões de espectadores a seus streamers favoritos. No Brasil, não é diferente. No primeiro semestre de 2023, a plataforma registrou números impressionantes, com alguns streamers brasileiros se destacando e conquistando uma base fiel de fãs. Além disso, a Twitch tem expandido seu alcance, passando a transmitir também torneios de eSports mostrando como os jogos eletrônicos têm revolucionado o mundo do entretenimento.

O Top-10 de Streamers Brasileiros Mais Assistidos no Primeiro Semestre

Os números divulgados pelo site Streams Charts revelaram o ranking dos streamers brasileiros mais assistidos na Twitch durante os seis primeiros meses de 2023. Na liderança, temos Alexandre “Gaules”, ex-jogador profissional de Counter-Strike, que agora se dedica a transmitir campeonatos de CS:GO. Gaules conquistou impressionantes 58,16 milhões de horas assistidas, o que o coloca como o mais popular no Brasil nesse período.

Na segunda posição, encontramos Victor “Coringa”, que integra o time da LOUD. Ele é conhecido por realizar transmissões de diferentes jogos e temas, mas se destacou especialmente pelas jogatinas de GTA RP. Ao todo, Coringa acumulou 37,71 milhões de horas assistidas no primeiro semestre de 2023.

O terceiro lugar é ocupado por Aliffe “Paulinho O LOKO”, que também é um streamer de GTA RP e conseguiu 34,13 milhões de horas assistidas. Paulinho O LOKO obteve uma média de 64 mil espectadores durante o segundo trimestre, o que o coloca ao lado do renomado streamer espanhol Ibai Llanos nesse quesito.

Completando o top-10, temos outros nomes de destaque no cenário brasileiro de streaming, como Gustavo “Baiano” (4º), Rafael “Cellbit” (5º), Lucas “LuquEt4” (6º), Alan “alanzoka” (7º), Gabriel “gabepeixe” (8º), Casimiro (9º) e Felipe “YoDa” (10º). Esses streamers também conquistaram uma base sólida de fãs e demonstram a diversidade de conteúdo oferecida na plataforma.

A Twitch e os Torneios de eSports

Além de ser uma plataforma para transmissão de streamers individuais, a Twitch aumentou muito seu alcance e relevância se tornando também um espaço para a transmissão de torneios de eSports. Os esportes eletrônicos têm ganhado uma popularidade avassaladora ao redor do mundo e a Twitch se tornou o principal ponto de encontro para os entusiastas desse segmento.

Diferentes jogos têm seus próprios campeonatos, com premiações milionárias e audiências impressionantes. No Brasil, o cenário competitivo de jogos como CS:GO, League of Legends, Valorant, Dota 2, entre outros, tem atraído um número crescente de fãs. E, é claro, a transmissão desses torneios na Twitch só reforça esse interesse e oferece uma experiência única aos espectadores.

A Inclusão dos eSports no Mundo das Apostas

A popularidade dos eSports não se limita apenas à audiência dos torneios e transmissões. Sites deapostas também estão se rendendo ao crescimento desse mercado promissor. Atualmente, a grande maioria desses sites já incluem a categoria de eSports em suas opções de apostas.

Os fãs de esportes eletrônicos agora têm a oportunidade de apostar em seus times e jogadores favoritos, tornando a experiência de assistir aos torneios ainda mais emocionante e interativa. Essa inclusão dos eSports no mundo das apostas também reflete o reconhecimento do potencial competitivo e comercial desse segmento.

Como se pode notar, a Twitch continua a ser uma das principais plataformas de streaming de games no Brasil e ao redor do mundo. Os streamers brasileiros têm conquistado uma audiência cada vez maior, criando uma comunidade diversificada e apaixonada por jogos e entretenimento. Além disso, a Twitch tem se consolidado como uma referência para a transmissão de torneios de eSports, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar as competições em tempo real.

Com o crescimento contínuo dos eSports, era natural que os sites de apostas também se interessassem por esse mercado em expansão, oferecendo aos fãs mais uma forma de se envolver e participar da cena competitiva.

O cenário dos games e dos eSports está em constante evolução, e a Twitch continua sendo uma plataforma fundamental nesse processo, conectando pessoas, oferecendo entretenimento e contribuindo para o crescimento dessa indústria empolgante. O futuro promissor dos jogos eletrônicos e das transmissões ao vivo está cada vez mais presente e empolgante.