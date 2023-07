Microsoft: compre Office 2021 e Windows 10 por apenas US$10

Da Redação

Do 33Giga



25/07/2023 | 08:59



Aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Teams e Skype tornam mais fácil concluir projetos com as novas funcionalidades e o sistema otimizado do pacote de escritório da Microsoft.

O Office 2021 Pro, por exemplo, adicionou novos recursos de coautoria, tipos de dados, novas funções, ferramentas de tradução e edição, gráficos em movimento, recursos de facilidade de uso e muito mais. Você também pode esperar uma nova interface com design mais contemporâneo e uma coleção bem organizada de ferramentas de trabalho fáceis de entender. No entanto, recursos avançados geralmente significam taxas caras. Mas Keysfan pode oferecer as chaves de software mais favoráveis.

Você pode obter o Office 2021 Professional Plus por US$ 27,67, o que significa que é possível desfrutar de todo o pacote de aplicativos com um desconto de 85%. E essa ainda não é a melhor oferta da Keysfan. Se você comprar com seus amigos, há pacotes de várias chaves das séries Office e Windows por um preço menor. Você pode encontrar mais surpresas a seguir.

62% de desconto no Microsoft Office vitalício com cupom BKS62

50% de desconto em sistemas operacionais Windows com cupom BKS50

Compre mais e economize mais com os pacotes econômicos: cupom BKS62

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

Por que escolher a Keysfan?

A Keysfan mantém o conceito do cliente em primeiro lugar. Por isso, visa trazer os melhores produtos e serviços a eles. Prova disso é o processo de compra, que é simples e fácil de operar. Após a finalização da aquisição, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para a caixa de e-mail em minutos.

Vale destacar que, no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. O grupo está online 24 horas por dia, sete dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com).