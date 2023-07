Johnny Depp teria sido encontrado inconsciente em quarto de hotel na Hungria

25/07/2023 | 08:10



Os fãs de Johnny Depp estão alvoroçados - e não é por um bom motivo. Isso porque, segundo o jornal The Daily News Hungary, o ator teria sido encontrado inconsciente em um quarto de hotel de Budapeste, na Hungria.

O astro está no país europeu para cumprir a agenda de shows de sua banda, The Hollywood Vampires, mas precisou de ajuda médica após não acordar. Duas apresentações da turnê foram canceladas no último minuto, mas o grupo não forneceu os motivos do cancelamento, além de afirmarem circunstâncias imprevistas.

Tudo estava pronto, o palco estava montado, a equipe de bastidores estava pronta para a festa. Não ocorreu a ninguém que poderia haver um problema, especialmente porque os membros da banda haviam feito a configuração de som programada para a tarde. Ninguém pensou muito no fato de que Johnny Depp não participou e seu microfone foi configurado por um membro da equipe, mas isso não é incomum para as estrelas, disse um funcionário.

Ainda segundo o veículo, Depp foi visto bebendo horas antes do show.

[Johnny] desmaiou tão gravemente que um médico teve que ser chamado para o seu quarto de hotel. [...] Ouvimos que chamaram um médico para ver se havia algo mais errado com ele do que simplesmente ter exagerado como uma estrela do rock.

Eita!