Na Coreia do Sul, Favaro discute regionalização da gripe aviária e cooperação técnica

24/07/2023 | 19:20



O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, debateu nesta segunda-feira, 24, com o ministro da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul (Mafra), Jeong Hwang-geun, a possibilidade de cooperação técnica entre os países e a regionalização do protocolo de gripe aviária. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que aberturas de mercado também estavam na agenda.

Segundo a pasta, os países "estreitaram a parceria" para o avanço da produção sustentável. Os ministros discutiram a cooperação técnica na área de fazendas inteligentes, quanto ao sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) e no tocante à recuperação das pastagens de baixa produtividade. De acordo com o ministério, Jeong destacou a Fávaro a importância do Brasil no fornecimento de produtos agrícolas para a Coreia do Sul.

Em outro encontro, Favaro se reuniu com o vice-ministro da Segurança de Alimentos e Medicamentos, Osang Kwon. Conforme a nota do ministério, Fávaro enfatizou o sistema de defesa sanitária do Brasil e a qualidade dos alimentos brasileiros. Já Osang lembrou que o Brasil manteve as exportações de produtos agropecuários durante a pandemia de covid-19.