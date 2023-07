Paulo Guedes é anunciado como sócio e presidente do conselho da holding Legend Capital

24/07/2023 | 19:17



A Legend Capital, holding da assessoria Legend Investimentos e da gestora de fortunas Legend Wealth Management, anunciou nesta segunda-feira, 24, a chegada do ex-ministro da Economia Paulo Guedes como novo sócio e presidente do conselho administrativo (chairman).

Na Legend Capital, ele será responsável por montar um time de executivos com foco em reestruturação de empresas. Ele assume oficialmente a posição na próxima semana.

"Estamos honrados com a chegada do Paulo Guedes. Trata-se de um nome de peso com histórico comprovado no mercado financeiro e uma pessoa que admiramos e confiamos", diz Pedro Salles, presidente executivo (CEO) da Legend Investimentos, em nota.

Com Guedes e outros nomes que devem ser anunciados até o final do ano, a expectativa da empresa é de "crescimento exponencial".

Atualmente, a Legend Capital está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami, com um total de R$ 11 bilhões sob gestão.