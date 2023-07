Regiane Alves tem contrato cancelado na Globo após fim de ?Vai Na Fé'

24/07/2023 | 19:11



A atriz Regiane Alves encerra uma era de 24 anos na Globo com o fim de suas gravações da novela Vai na Fé, que aconteceu na última sexta-feira, 21. A atriz, que começou sua jornada na emissora aos 22 anos, estreou na minissérie A Muralha em 2000 e, desde então, participou de diversas produções.

Agora, com seu contrato fixo chegando ao fim, Regiane Alves passará a atuar na empresa apenas por acordo de obra, onde estará livre para negociar com outras emissoras e plataformas de streaming, abrindo caminho para novas oportunidades em sua carreira.

Seu último trabalho na Globo foi como Clara na novela de Rossane Svartman, onde formou o casal Clara e Helen ao lado de Priscila Sztejnman. Apesar do carinho dos fãs, a atriz também enfrentou desafios, como a censura de cenas de beijos, o que gerou algumas reclamações por parte do público.

Em nota à imprensa a artista se posicionou: "Fui muito feliz com o que construí na TV Globo. Tive a sorte e também muito trabalho, com tantas belas personagens que estão na memória do povo e da televisão. Estamos nos adaptando ao mercado e vamos continuar de uma outra forma".

Enquanto se despede dessa fase, Regiane Alves continua em evidência com a reprise de Mulheres Apaixonadas (2003), na qual interpretou a personagem Doris. Sua versatilidade também pode ser vista em várias novelas, incluindo Páginas da Vida, Beleza Pura, Tempos Modernos, A Vida da Gente e Sangue Bom, além de sua participação marcante em O Tempo Não Para.