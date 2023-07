Em meio a rumores de término de noivado, Carla Diaz compartilha registros reencontrando amiga em Nova York

24/07/2023 | 19:11



Carla Diaz e Felipe Becari pareciam super apaixonados desde o início do relacionamento, que começou em 2021. Apenas cerca de um ano depois, o político decidiu pedir a amada em casamento, o que deixou os fãs da atriz muito animados e felizes. Entretanto, segundo a colunista Fábia Oliveira, o noivado acabou.

Mesmo com todas as polêmicas envolvendo seu relacionamento, a atriz - que ainda não se pronunciou sobre o assunto - compartilhou em suas redes sociais que está curtindo sua viagem por Nova York, nos Estados Unidos. A artista reencontrou Rayana Muahad, uma grande amiga com quem não se encontrava pessoalmente há anos.

Sobre viajar e reencontrar a amiga/irmã que a vida me deu! A nossa reação depois de cinco anos distantes, quer dizer, distantes fisicamente? e o reencontro nesse lugar mágico chamado NY!!!, compartilhou Carla em seu Instagram ao lado da amiga na famosa Times Square.