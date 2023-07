Fernanda Campos publica carta aberta sobre affair com Neymar Jr.: Não fui eu que chamei ninguém até a minha casa

24/07/2023 | 19:11



Fernanda Campos publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 24, uma carta aberta aos internautas sobre o seu affair com Neymar Jr. A criadora de conteúdo ganhou fama após expor seu breve relacionamento com o jogador de futebol na véspera do último Dia dos Namorados, que em seguida assumiu o caso em suas redes sociais.

Carta aberta para vocês: mais de um mês, mais de um mês e algumas pessoas ainda insistem em tentar me ofender com esse tipo de comentários e mensagens. Só uma coisa pra dizer: Não fui eu que chamei ninguém até a minha casa, nem muito menos eu que estava em uma relação, e pra finalizar os comentários não me ofendem, desabafou Fernanda.

Ao mesmo tempo, vejo milhares de mulheres me mandando mensagens dizendo que passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da esposa traída que muitas vezes precisam aceitar caladas? agradeço muito pelas mensagens de carinho e sororidade. Então se alguns querem continuar me vendo como vilã da história: Prazer!, finalizou.