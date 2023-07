Tom Brady estaria muito feliz no relacionamento com Irina Shayk: - Ela não é apenas uma aventura

24/07/2023 | 19:11



Tom Brady já está fora do mercado após terminar o casamento com Gisele Bündchen. Isso porque, como você viu, o ex-jogador de futebol americano teria engatado um romance com a modelo russa Irina Shayk. E, ao que parece, as coisas estão indo super bem para o novo casal.

Segundo o Daily Mail, o ex-atleta quer que o romance com a famosa dê certo. Além disso, ele estaria muito animado com a nova fase, já que ambos se entendem muito bem.

- Tom está realmente em êxtase com o que está acontecendo, ele sente que eles se entendem totalmente e realmente a acha extremamente interessante, empreendedora e com um senso de humor inteligente.

Em seguida, a fonte próxima de Tom Brady ainda deu mais detalhes sobre o quanto ele está investido no namoro. Com 45 anos de idade, o ex-jogador procura um relacionamento sério.

- Tom sempre disse a si mesmo depois do divórcio que só se envolveria com alguém que pudesse ter um futuro, alguém que ele pudesse apresentar aos filhos. Ele não tem nenhuma preocupação com ela, eles parecem se entender e se dar muito bem.

Por fim, o jornal revelou que a dinâmica entre eles sempre foi muito boa, desde quando fizeram amizade. Vale pontuar que a dupla começou a ter mais contato no casamento de alguns amigos.

- Eles estão namorando e se divertindo. Foi Tom quem convidou Irina para sua casa em Los Angeles depois que eles realmente se deram bem em maio [no casamento de Joe Nahmad e Madison Headrick]. Eles estão em contato desde então, tentando alinhar horários para se encontrarem. Eles têm muita química. Ela não é apenas uma aventura; ele realmente quer fazer isso funcionar.