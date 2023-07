Brasil goleia na estreia com baixa adesão nas ruas

João Tollotti

Especial para o Diário



24/07/2023 | 19:03



Nesta segunda-feira (24), a Seleção Brasileira estreou com goleada na Copa do Mundo Feminina, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. O destaque ficou por conta da meia Ary Borges, que fez três gols e deu uma assistência, sendo eleita a melhor jogadora da partida. Se no gramado o show foi garantido, fora dele não foi muito animador, visto a baixa audiência na TV e a repercussão do evento pelas ruas do Grande ABC.



A TV Globo até dobrou sua média de audiência no período da manhã, de acordo com o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), passando dos sete pontos de média para 14, em São Paulo. Mas, se comparar, por exemplo, com a partida de futebol masculino como a transmitida no dia 31 de maio entre Corinthians x Atlético MG, a audiência registrada na manhã desta segunda ficou 11 pontos abaixo.



O fato de a competição estar sendo disputada em um continente onde o fuso horário é de 13 horas e, consequentemente o horário das partidas não serem atrativos, é um fator apontado por muitas pessoas para esse desinteresse. No entanto, quando comparamos esses mesmos índices de audiência com os registrados na Copa do Mundo Masculina de 2002, disputada no Japão e Coreia do Sul, com 12 horas de fuso horário, esses argumentos caem por terra. Naquela época, o jogo de estreia da Seleção Brasileira, contra a Turquia, aconteceu às 6h da manhã, e a TV marcou 69 pontos de audiência, quase cinco vezes mais que o registrado hoje.



"Essa é a primeira vez que a mídia trabalha, de fato, na divulgação da Copa Feminina. Para melhorar a sua situação do futebol jogado por mulheres os meios de notícia são essenciais”, observa a jornalista, Natália Santana, especialista na cobertura da modalidade.



PELAS RUAS

No horário da partida, a reportagem do Diário saiu às ruas para conferir a mobilização em torno do jogo. O que se viu foi pessoas alheias ao que estava acontecendo. Nem mesmo nos balcões das padarias haviam torcedores no clima. Flávia Gino, moradora de São Bernardo, era a única que assistia o jogo atentamente em uma padaria. “Eu amo o esporte, mas não tenho muito contato. Por isso, entendo que uma melhor divulgação é fundamental para fomentar o esporte, para que em um futuro próximo as meninas consigam o reconhecimento merecido", falou.



Outras duas moradoras da região, Dilmara Santos e Elaine Batista, também estavam empolgadas. “Nós gostamos de futebol, somos corinthianas, acompanhamos sempre com as nossas famílias, vamos até no estádio", disse Elaine, que complementou. “Eu acho que a representatividade tá vindo com tudo, um movimento até tardio, pelo talento que as meninas tem, pelo engajamento feminino e a vontade delas de provarem que as mulheres também conseguem, avalia.



TEMPOS MODERNOS

Algo que ilustra uma nova, mas lenta alteração na maneira de se guiar o esporte, é o grande acesso as mídias sociais, existindo diversos meios de se assistir os jogos, além da divulgação da Copa do Mundo, atraindo diversos jovens que antes não tinham acesso ao esporte.



A Cazé TV, por exemplo, que em poucos jogos já quebrou o recorde de pessoas assistindo simultaneamente, no Youtube, três vezes, chegando a um milhão de espectadores no jogo de ontem.