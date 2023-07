Festival do Chocolate de Ribeirão começa nesta sexta (14)

Da Redação



24/07/2023 | 18:49



Nesta sexta-feira (28), o aguardado 14º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires dará início a uma verdadeira celebração gastronômica no Complexo Ayrton Senna, situado na região central da cidade. Considerado um dos maiores eventos culinários do Estado, o festival promete encantar os visitantes com uma programação de shows imperdíveis no Palco Futuro, dentro da Arena Multicultural. As atrações musicais de destaque do primeiro fim de semana incluem nomes como Roupa Nova (28/07 - 21h), Atitude 67 (29/07 - 21h), Isabella Taviani (30/07 - 21h) e o Show da Luna (30/07 - 15h - infantil).

Para desfrutar da programação musical, o público precisará garantir os ingressos, que estão disponíveis em 14 pontos de troca até esta quinta-feira (27). No dia do evento, haverá um ponto de troca também na entrada do Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro). Cada ingresso será trocado por 2 Kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 2 Kg de ração para animais de estimação. Cada pessoa poderá adquirir até cinco ingressos. É importante ressaltar que crianças a partir de 2 anos também precisam de ingresso para as atrações do Palco Futuro.

Além dos espetáculos musicais, o cardápio gastronômico do festival é um verdadeiro show à parte. Com uma diversidade de opções que vão desde as novidades, como hambúrguer de chocolate e macarrão doce, até os clássicos morangos com chocolate no palito e o delicioso strogonoff de chocolate, os visitantes encontrarão uma variedade de itens para satisfazer os mais exigentes paladares. Para os amantes de pratos salgados, lanches, crepes, sopas e churrasco também fazem parte das atrações culinárias.

Além disso, o 14º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires valoriza o talento artesanal da cidade, com o Circuito das Artes de Ribeirão Pires reservando um espaço especial para exposição e venda de produtos artesanais.

O evento se estenderá por três finais de semana, proporcionando muita diversão e delícias gastronômicas aos visitantes entre 28 de julho e 13 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro). A entrada é liberada a partir das 18h nas sextas-feiras, a partir das 14h nos sábados e a partir das 12h nos domingos. Para a área de gastronomia, artesanato e o Palco Família, com apresentações locais, não será necessária a apresentação de ingressos, possibilitando que todos os públicos aproveitem ao máximo esse saboroso e animado festival.