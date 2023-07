Escola Livre de Dança de Sto.André prorroga prazo de inscrições de cursos gratuitos

Da Redação



24/07/2023 | 18:46



A Escola Livre de Dança (ELD) de Santo André anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para os seus cursos gratuitos, visando atender adultos e crianças interessados em aprimorar suas habilidades na arte da dança. Os cursos abrangem diferentes faixas etárias e oferecem oportunidades para iniciantes e estudantes mais avançados.

Para os mais jovens, o Núcleo Preparatório Infantil oferece duas opções de cursos: Pré Dança - Jogos para Dançar, destinado a crianças entre 7 e 9 anos, e Iniciação à Dança - Desenhos do Corpo, voltado para crianças de 10 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas pelo link http://acesse.santoandre.br/NucleoPrepELDI.

Já os adolescentes, com idade entre 13 e 17 anos, podem se inscrever nos cursos do Núcleo Preparatório Adolescente. São duas opções: Fundamental - Sons do Corpo, para jovens entre 13 e 14 anos, e Elementar - Escrever Danças, Mover Palavras, para aqueles com idade entre 15 e 17 anos. Cada turma oferecerá 30 vagas. As inscrições podem ser realizadas através do link http://acesse.santoandre.br/NucleoPrepELDA.

A Formação Intensiva em Dança é destinada a pessoas com 17 anos completos. Com duração de três anos, busca promover o desenvolvimento profissional ligado à dança, aprofundando os conhecimentos práticos e teóricos referentes a essa forma de expressão artística. Os interessados podem se inscrever pelo link http://acesse.santoandre.br/FormacaoELD.

O Núcleo de Prática e Pesquisa, por sua vez, oferece quatro opções de cursos para pessoas com 18 anos ou mais. São eles: Movimento 1 - Práticas do Invisível, um encontro entre práticas orientais e dança contemporânea; Movimento 2 - Dança e Prana, uma exploração dos cruzamentos entre yoga e dança contemporânea; Movimento 3 - Dramaturgias do corpo (curso de teoria); Movimento 4 - Corpo terremoto; e Movimento 5 - Corpo episteme (curso de aperfeiçoamento para alunos que já tenham cursado ao menos um ano de aula em outro curso do Núcleo de Prática e Pesquisa). Interessados podem se inscrever pelo link http://acesse.santoandre.br/NucleoPesquisaELD.

A Escola Livre de Dança (ELD) é um projeto da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André, em atividade desde 2000. Desde 2004, realiza formação em dança contemporânea, proporcionando um ambiente estimulante para a prática e pesquisa dessa linguagem artística. Os cursos oferecidos pela ELD são projetados para aprofundar os conhecimentos e habilidades dos participantes na arte da dança. Aproveite essa oportunidade para desenvolver seu talento e paixão pela dança em Santo André.