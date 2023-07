João Paulo trata inflamação no quadril e é dúvida no Santos para jogo com o Fluminense

24/07/2023 | 18:08



Substituído com dores que o fizeram chorar durante o empate por 2 a 2 com o Botafogo no último domingo, na Vila Belmiro, o goleiro João Paulo está com uma inflamação no quadril e pode desfalcar o Santos no sábado, em duelo com o Fluminense, pela 17ª rodada do Brasileirão. Ele iniciou, nesta segunda-feira, o tratamento no CT Rei Pelé para tentar se recuperar a tempo.

Como o time do litoral paulista novamente não terá nenhum compromisso no meio de semana, há esperança de que o goleiro se recupere até o dia do duelo com a equipe comandada por Fernando Diniz. João Paulo saiu de campo no momento em que o Santos vencia o Botafogo por 2 a 0. Vladimir, seu substituto, sofreu os dois gols.

Além da torcida pela recuperação do goleiro titular, os santistas esperam contar com um reforço para a partida do final de semana. Anunciado na sexta-feira passada, o centroavante argentino Julio Furch, que estava no Atlas, do México, deve ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta semana.

Furch é um dos três reforços já apresentados pelo Santos na atual janela de transferências. Antes dele, chegaram o lateral-esquerdo Dodô e o volante Jean Lucas, protagonista de uma bela atuação em sua estreia, diante do Botafogo.

O clube também anunciou a assinatura de um pré-contrato com Diego Pituca e está negociando a liberação antecipada do jogador junto ao Kashima Antlers, do Japão. Além disso, o treinador Paulo Turra disse, em coletiva de imprensa no domingo, que espera a contratação de "mais três ou quatro jogadores".