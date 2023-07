Marlene Mattos ironiza comentários de Xuxa Meneghel: Do alto da minha vassoura aprecio estrelas

24/07/2023 | 18:11



Eita! A participação de Xuxa Meneghel no Domingão com Huck, no último domingo, dia 23, deu o que falar. A apresentadora comentou sobre o seu documentário e acabou falando sobre a ex-empresária Marlene Mattos, com quem trabalhou por 19 anos.

Após o programa e de ser chamada de bruxa pela eterna rainha dos baixinhos, Marlene Mattos se pronunciou nas redes sociais e ironizou o comentário.

É domingo! E do alto da minha vassoura, aprecio estrelas, dizia a imagem compartilhada. Na legenda ela ainda afirmou que estava tendo um dia de paz.

Nos comentários, a produtora recebeu o apoio de Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé:

Muito contraditório! Se você fosse tudo de ruim como ela fala, porque ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?????