Gisele Bündchen não teria ficado feliz ao saber que Tom Brady estaria namorando modelo russa, diz site

24/07/2023 | 18:11



Ao que parece, Gisele Bündchen está vivendo sua melhor vida desde que terminou o casamento com Tom Brady. Prova disso é que, como você viu, ela até comemorou seu aniversário com uma viagem junto da irmã gêmea, a filha e a sobrinha. Entretanto, alguns boatos surgiram sobre o novo relacionamento do ex-jogador de futebol americano.

Segundo o TMZ, Tom estaria namorando a modelo russa Irina Shayk. Tudo começou quando eles foram flagrados perto do hotel que a famosa estava hospedada. Ainda segundo o site, o romance teria começado em um casamento no mês de junho. Vale lembrar que Irina já teve relacionamentos com Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper.

Clima tenso?

Mesmo mostrando nas redes sociais que está bem solteira, algumas fontes afirmaram que a modelo brasileira não ficou feliz ao saber das novidades da vida amorosa do ex-marido. Entretanto, um informante próximo de Bündchen não pensou duas vezes em desmentir o que foi dito.

- Por que ela não ficaria feliz por Tom? Ela se divorciou dele. É bom para a liberdade dela que ele tenha seguido em frente.

E não parou por aí! A fonte de Gisele ainda revelou que Irina e a super modelo já se encontraram em alguns trabalhos, mas nunca foram amigas.