Joelma sobe ao palco debilitada e recebe apoio da plateia: - Até onde meu limite der eu vou cantar para vocês

24/07/2023 | 18:10



Joelma não anda passando por momentos muito bons quando o assunto é sua saúde. Desde que teve Covid-19, a cantora sofreu com diversas complicações da doença. Entretanto, ao que parece, ela vai precisar fazer mais uma pausa na carreira. Através do Instagram, a artista e sua equipe revelaram que ela vai ficar fora dos palcos por tempo indeterminado e seus shows, cancelados.

Enquanto se apresentava no Pará no último sábado, dia 22, Joelma contou para seus fãs que precisaria fazer um show diferente devido ao seu estado de saúde. Amparada pela sua equipe, sem suas tradicionais botas de salto alto e sem as danças que caracterizam a apresentação da cantora, o público aplaudiu e manifestou solidariedade a ela.

- A gente vai fazer um show diferente hoje, tá bom? Eu tenho que me recuperar para voltar bem. Então eu venho aqui, vou cantar mais umas para vocês, mas aonde o meu limite der, tá bom? Até onde meu limite der eu vou cantar para vocês, declarou Joelma.