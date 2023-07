Ivete Sangalo se pronuncia sobre confusão em bloco: Quero colocar aqui o quanto é importante a segurança de vocês

24/07/2023 | 16:11



No último final de semana, Ivete Sangalo participou do Fortal e durante sua apresentação um acidente deixou alguns dos fãs da baiana machucados. A situação rolou quando o bloco da cantora estava se aproximando do carro de som de Bel Marques.

Ivete afirmou que na hora recebeu a resposta dos organizadores que ela e sua equipe ficariam parados por algum tempo para não piorar a situação e depois já poderiam seguir. No entanto, ela contou no dia seguinte que descobriu que muitas pessoas ficaram feridas:

- Teve um ocorrido, algumas pessoas se machucaram muito. A partir da informação que eu tive da diretoria, a gente podia ficar um pouco ali parado e depois continuar o bloco. Quero colocar aqui o quanto é importante a segurança de vocês, a minha segurança e a nossa alegria. A segurança, sempre e em primeiro ligar, estará ainda mais protegida e vigiada.

No último domingo, dia 23, Ivete se apresentou outra vez no evento e antes falou com os seguidores que tinha tomado providências para que o acidente não acontecesse outra vez:

- Hoje passamos o dia todo em reunião e toda a diretoria me deu tranquilidade para que as pessoas possam fazer uma noite especial. A segurança, sempre e em primeiro lugar, estará ainda mais protegida e vigiada.

Segundo informações do jornal Metrópoles, fontes que estavam no local contaram que Sangalo pediu para os fãs avisarem caso algo estivesse acontecendo. Depois disso, ela também não seguiu e deu as tradicionais três voltas com o bloco no circuito.