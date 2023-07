Silvia Abravanel deixa de seguir as irmãs nas redes sociais e atitude gera burburinho na web

24/07/2023 | 16:10



Briga em família? Silvia Abravanel movimentou a web após deixar de seguir todas as suas irmãs - Cintia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata - nas redes sociais. A atitude é claro deu o que falar entre os internautas e chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter.

De acordo com o veículo EM OFF, Silvio Santos se mostrou surpreso com a decisão da filha e revelou que ficou sem entender a ação da mesma. Vale pontuar que apenas Renata Abravanel retribuiu o unfollow da irmã.

Se está acontecendo uma briga ou não entre a família não podemos afirmar, mas no dia 7 de junho, Silvia postou um vídeo mostrando todos reunidos em comemoração aos 60 anos do Programa Silvio Santos.

Vale pontuar que atualmente Silvia está comandando o Sábado Animado após ser retirada do Bom Dia & Cia. Em recente entrevista, durante o leilão do Instituto Neymar Jr., ela falou sobre a saúde do pai e o retorno dele para a TV.