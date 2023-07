Rússia diz que Moscou e Crimeia foram atingidas por drones ucranianos

24/07/2023 | 15:11



As autoridades russas acusaram a Ucrânia de lançar um ataque de drones em Moscou nesta segunda-feira. Uma das aeronaves caiu perto da sede principal do Ministério da Defesa, enquanto os militares russos lançaram novos ataques à infraestrutura portuária no sul da Ucrânia.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que não houve vítimas quando os drones atingiram dois prédios não residenciais em Moscou. Separadamente, um drone ucraniano atingiu um depósito de munição na Crimeia, anexada à Rússia, forçando a interrupção do tráfego em uma importante rodovia, disseram autoridades russas.

Em Moscou, a mídia russa informou que um dos drones caiu na rodovia Komsomolsky perto do centro da capital, quebrando vitrines e danificando o telhado de uma casa a cerca de 200 metros de distância do imponente edifício do Ministério da Defesa à beira do rio. A sede principal do ministério tem sistemas de defesa aérea Pantsyr colocados no telhado.

Não ficou imediatamente claro se o drone tinha como alvo a sede do Ministério da Defesa, localizada a 2,7 quilômetros de distância do Kremlin, ou estava indo para algum outro alvo no centro de Moscou. As autoridades ucranianas não assumiram imediatamente a responsabilidade pelo ataque, que foi o segundo ataque de drones contra a capital russa neste mês.

Fonte: Associated Press