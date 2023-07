Ponte Preta encaminha acerto com técnico Pintado após demitir Felipe Moreira

24/07/2023 | 14:52



A Ponte Preta tem um novo técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Dois dias após anunciar a demissão de Felipe Moreira, a diretoria pontepretana encaminhou o acertou com Pintado, que fará sua segunda passagem pelo clube do estádio Moisés Lucarelli.

Pintado já desembarcou em Campinas na manhã desta segunda-feira e irá assinar contrato até o final da temporada. Já o anúncio oficial deve acontecer até terça-feira. O novo treinador já deve comandar a Ponte Preta no próximo domingo, contra o Vitória, no Moisés Lucarelli, às 18h.

O novo treinador da Ponte Preta tem 57 anos e estava sem clube desde maio, quando foi demitido do Juventude. No primeiro trabalho no Moisés Lucarelli, em 2009, ficou a frente da equipe por três meses e 18 jogos, com um retrospecto de sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O treinador também tem passagens por São Paulo, Guarani, Cuiabá, Chapecoense, Goiás, Ferroviária e nesta temporada, antes do Juventude, fez um bom Paulistão pela Inter de Limeira. Pintado não era o "Plano A" da Ponte, que tentou Adilson Batista, que acabou recusando a oferta por conta de "problemas familiares".

Pintado irá assumir a Ponte Preta na 13ª colocação da Série B com 22 pontos. O time não vence há três jogos. E está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.