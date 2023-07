Hospital Mário Covas registra morte por infecção hospitalar

Da Redação



24/07/2023 | 14:46



Um paciente que havia passado por cirurgia morreu no Hospital Estadual Mário Covas vítima de infecção. A confirmação foi feita ao Diário pela FUABC (Fundação do ABC), responsável pela gestão da unidade. A equipe de reportagem tenta confirmar a data do óbito e informações sobre a vítima, além das medidas adotadas para conter o avanço da contaminação. Nos últimos dias, o complexo hospitalar voltou ao noticiário por colocar no comando uma médica sem elo trabalhista com a instituição.



A gestora do hospital estadual, que fica em Santo André, negou que tenha havido um surto de infecção no Mário Covas nos últimos dias. “Destacamos que, de 1° a 21 de julho de 2023, a unidade realizou 546 cirurgias, sendo confirmado até o momento 1 (um) óbito por motivo de infecção”, informou nota encaminhada ao jornal pela FUABC.



A Fundação do ABC ressaltou, ainda, que “todos os procedimentos invasivos possuem riscos, inclusive a infecção pós-operatória”. Informou também “que todos os índices de infecção do Hospital Estadual Mário Covas são informados e monitorados mensalmente às Vigilâncias em Saúde do município de Santo André e do Estado de São Paulo”.



O Diário consultou a Secretaria de Estado da Saúde e também a Vigilância Sanitária de Santo André para obter mais informações sobre o ocorrido e aguarda as respostas para atualizar este texto.