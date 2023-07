500 goldens retrievers se reúnem na Escócia para celebrar aniversário de criação da raça

24/07/2023 | 14:07



Descrito como dócil, brincalhão e companheiro, o golden retriever é considerado, pelos amantes de cachorro, como uma das raças mais fofas que há - mesmo com seu tamanho grande e um comportamento nem sempre delicado. Uma reunião de 500 deles, na Escócia, bateu um novo recorde - que poderia ser o de encontro mais adorável ou da quantidade de latidos simultâneos, mas foi o de maior encontro deste tipo já realizado.

No dia 13 de julho, os cães se reuniram em um amplo gramado em frente às ruínas da Guisachan House, na Escócia, para tirar uma foto em grupo do Guisachan Gathering 2023, um evento dedidcado a goldens retrievers, que comemora o aniversário da criação da raça. Com 488 participantes, essa foi a maior edição já realizada desde a primeira foto, em 2001, de acordo com o The New York Times.

Para fazer a foto, os cachorros foram presos com sua coleira em uma estaca no chão, enquanto seus donos saíram por 15 segundo para que o registro fosse feito. Em uma grande sinfonia de latidos, os quase 500 cães clamaram simultaneamente para que seus tutores voltassem.

De acordo com o The New York Times, os amantes da raça se reúnem de cinco em cinco anos para homenagear Sir Dudley Marjoribanks, que viveu no que era então a Guisachan House. Sir Dudley e é creditado como o criador da raça, em 1868. Os filhotes foram originados de um retriever de pelagem chata com uma Tweed Water Spaniel.

Neste ano, celebra-se 155 anos da existência desse tipo de cão, aficionado por água e bolinhas, mas que também é um excelente cão de trabalho. O encontro reuniu pessoas de diversos países, como Irlanda, Suíça, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Croácia.

De acordo com o The Telegraph, do Reino Unido, o evento quebrou o recorde britânico anterior de 361 cães, estabelecido no mesmo local há cinco anos - no 150º aniversário da raça. Além da foto, o encontro ainda incluiu palestras, treinamentos e uma procissão noturna com a horda de golden retrievers.