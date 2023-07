HUAWEI WATCH FIT Special Edition: novo relógio inteligente chega em agosto

Da Redação, com assessoria

Cada vez mais populares, principalmente entre entusiastas da tecnologia e quem pratica atividades físicas, os relógios inteligentes já fazem parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo, ajudando com as atividades do cotidiano por meio do assistente inteligente, e estimulando hábitos mais saudáveis usando as funções voltadas para o bem-estar. Sabendo a importância do cuidado com saúde, a Huawei lançou em 2020 a sua linha WATCH FIT, que acaba de ganhar um novo modelo: HUAWEI WATCH FIT Special Edition.

“Oferecemos um produto completo, com gestão avançada de saúde, tela AMOLED FullView de 1,64 polegadas, GPS embutido e mais de 100 modos de esporte. O smartwatch apresenta um dispositivo premium com preço de entrada – comparável ao custo de smartbands –, trazendo monitoramento de bem-estar aprimorado, bateria de longa duração e design ergonômico”, afirma Murillo Marques, gerente de produtos da Huawei CBG Brasil.

Para uma vida mais fitness

Com objetivo de estimular uma rotina mais saudável, o HUAWEI WATCH FIT Special Edition oferece suporte a mais de 100 modos de treino, incluindo atividades como futebol, basquete e e-sports. Nos exercícios ao ar livre, o relógio rastreia a rota em tempo real via GPS, para que o usuário possa conferir e compartilhar o caminho feito. Com o smartwatch, é possível treinar na água ou debaixo de chuva sem se preocupar, já que ele conta com certificação de 5 ATM, permitindo que seja utilizado para monitorar até treinos de natação.

Operando com o sistema de condicionamento físico HUAWEI TruSport, que funciona como um treinador virtual particular, ele é capaz de criar planos de treino personalizados com base em indicadores fisiológicos, índice de capacidade de corrida (RAI) e objetivos de treino. Pelo aplicativo HUAWEI Saúde, é possível conferir dados e análises aprofundadas sobre as atividades realizadas, assim como sugestões para treinos mais eficientes.

Tudo isso só é possível por conta da solução HUAWEI TruSeen 5.0+, que monitora os indicadores vitais de forma contínua, incluindo a frequência cardíaca e oxigenação do sangue (SpO2), com precisão que é referência na categoria.

Para ajudar os usuários a recuperarem as energias, o novo modelo vem com o algoritmo de monitoramento do sono TruSleep 3.0. O sistema traz um rastreamento do sono e seus estágios (leve, profundo e REM) 10% mais preciso, registrando uma ampla gama de dados, como hora de dormir, hora de acordar e duração do sono, além de identificar cinco problemas comuns do sono, com dicas sobre como descansar melhor.

O relógio também vem com os novos anéis de atividade, que apresentam, de forma mais intuitiva, as metas de vida saudável e lembretes para ajudar você a viver a vida de forma mais saudável.

Estilo único e design funcional

Compatível com o sistema Android e iOS, o HUAWEI WATCH FIT Special Edition vem equipado armação de polímero com textura fosca e uma pulseira de silicone em três cores (preto, rosa e verde), sendo projetado com o intuito de oferecer um uso confortável para difernetes ocasiões, considerando desde atividades diárias e prática de exercícios até na hora de dormir.

A tela AMOLED FullView de 1,64 polegadas apresenta uma proporção de tela-corpo de 70% e resolução de 456 x 280 pixels, com uma espessura de apenas 10,7 milímetros.

Os mais de 10 mil mostradores disponíveis no aplicativo HUAWEI Saúde são outra maneira com a qual os usuários podem personalizar os relógios, mas não para por aí. Com apenas alguns cliques, o HUAWEI WATCH FIT Special Edition utiliza inteligência artificial para criar uma watch face totalmente nova, com base nas cores e padrões de uma foto que o usuário escolher. Assim, os consumidores podem combinar seus looks de cada dia com a tela do relógio sempre que quiserem.

Vida inteligente com bateria de sobra

O HUAWEI WATCH FIT Special Edition vem com uma série de recursos inteligentes para facilitar o dia a dia. Permitindo que os usuários fiquem longe do celular sem perder nada importante, o smartwatch oferece respostas rápidas e personalizáveis para WhatsApp e Telegram, notificações de chamadas recebidas, controle de música, captura remota e localizador de telefone, além de funções essenciais como relógio, cronômetro, timer, bússola e previsão do tempo.

Como de costume nos dispositivos da Huawei, o HUAWEI WATCH FIT Special Edition apresenta bateria potente. Com autonomia para mais de uma semana dependendo do uso, os usuários não precisam se preocupar em ficar sem carga, já que o relógio conta com função de carregamento rápido, que permite até um dia de uso com apenas 5 minutos de carga.

O HUAWEI WATCH FIT Special Edition será lançado no Brasil no final de agosto, a um preço sugerido de R$ 499 no Fujioka, revendedor oficial do produto.