Dwayne Johnson, The Rock, prepara almoço especial para fã mirim que luta contra o câncer

24/07/2023 | 13:10



Mostrando que a cara de durão só fica na aparência e que tem um coração gigante, Dwayne Johnson, o The Rock, preparou uma surpresa para uma de suas fãs. O ator compartilhou um vídeo em que aparece na cozinha de um dos seus hotéis favoritos, o Bel-Air, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista começa contando que está lá para ajudar na realização de um sonho, ele então providenciou um almoço especial para a pequena Luna Perrone.

A jovem luta contra um câncer raro e já falou como é fã do The Rock, o ator de Adão Negro, inclusive revelou que ela é sua maior fã e explicou que estava muito feliz de finalmente encontrar com Luna. Na legenda de sua publicação, ele escreveu que a menina sabia que tinha ganhado uma refeição de Johnson, mas que sua equipe disse que ele não conseguiria ir vê-la:

Um dia muito especial. Finalmente vou conhecer uma jovem muito especial e forte, a Luna Perrone. A Luna é uma garota incrível e inspiradora, que luta contra um câncer já há alguns anos. Ela é a minha maior fã e sempre quis me conhecer. A minha equipe e eu preparamos esta grande surpresa para a Luna. Ela acha que vai ter um almoço arranjado pelo The Rock, porque infelizmente, o The Rock está fora da cidade.

Continuando no textão, Johnson falou de toda sua alegria de conhecer a pequena, que também é uma mini influencer, compartilhando seu tratamento e também seu dia-a-dia. Mostrando que sabe bem como lidar com crianças, The Rock falou que também se inspira em Luna:

Que momento! Sinto-me honrado por finalmente ter conhecido a Luna! Eles dizem, nunca conheça os teus heróis, porque ficarás desapontado. Bem, conheci a minha heroína e ela foi fantástica! Força, Luna, estamos todos torcendo por ti. Com amor, DJ. Coisas assim sempre, sempre, serão a melhor parte da fama.

Quando Dwayne entrou com a comida pedida por Luna, a jovem ficou completamente sem reação. Sentada na mesa junto com sua família, ela só conseguiu dizer um oi a ele. Mas como uma boa fã, Perrone não perdeu a oportunidade de abraçar o ídolo. Com esse momento fofo os internautas rasgaram elogios ao ator.